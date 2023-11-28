Söke Belediyesi Kuruyan Kavak Ağaçlarını Söküyor

Söke Belediyesi, Özbaşı Mahallesi girişini süsleyen ve yıllardır doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran yol kenarındaki kuruyan kavak ağaçları için harekete geçti. Kuruyan kavak ağaçları Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yerinde sökülmeye başlarken yakın zamanda bu yolu çınar ağaçları süsleyecek.

Ağaçların kuruması üzerine bölgede Söke Belediyesi Ziraat Mühendisi Orkun Ünsel ve Başkan Danışmanı Yağız Pullukçu Öncülüğünde teknik ekip incelemelerde bulunmuş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan verdiği talimatla çözüm bulunmasını ve yolun görsel güzelliğinin yeniden sağlanmasını istemişti. Ekipler ön çalışmaların ardından yaşlı ve hasta olan ağaçların söküm işlemi başlatıldı. Sağlıklı olan ağaçların yanına Söke Belediyesi ekipleri tarafından daha dayanıklı ve uzun ömürlü olan 50 adet yeni çınar ağacı dikilecek. Yeni ağaçlarla birlikte Özbaşı yolu eki günlerine döndürülecek.