Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Meydan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirilmek için havuzların bakımı, bankların onarımı ve ağaçların budaması gibi işlemler yapılıyor.

Söke Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlıyor.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şantiye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Bu yıl "2. Söke Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" ve "6 Eylül Kurtuluş Haftası" etkinliklerini Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirmeyi planlayan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan geçen günlerde alanda incelemelerde bulunmuş ve kurmaylarına yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgi aktarmıştı.

Başkan Arıkan'ın talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler meydanda havuzların bakımlarını, bankların onarımlarını ve ağaçların budamalarını yaparak alanı 30 Ağustos'a yetiştirmek için çalışıyor.