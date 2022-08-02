Evine giden Sivaslı gence sataşan köpekler, hayatının pişmanlığını yaşadı - Haberler

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Evine giden Sivaslı gence sataşan köpekler, hayatının pişmanlığını yaşadı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir genç, havlayarak köpeklerden kurtulduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Sivaslı olduğunu belirten genç, kangallardan dolayı köpek sesini iyi taklit edebildiğini belirtti.

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Sokakta yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç, saldırıdan kıvrak zekası sayesinde kurtuldu.

HAVLAMAYA BAŞLADI

Köpeklerin üzerine doğru koşmasının ardından çaresiz kalan genç, bu saldırıyı kendisi de köpekler gibi havlayarak savuşturdu. Aynı zamanda bu anları da kayda alarak, kangal köpekleriyle ünlü ilimiz Sivas doğumlu olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Gencin, köpekten kurtulduğu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Sivas Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

cemil karaca :

Gerçi onlar içmeden hiçbirşey yapamaz ama çünkü bir iki tane içince yiğit olduklarını sanıp sağa sola saldırıyorlar sonrada ya toparağa yada içeri üçüncü bir şık yoktur.sivasluyuk dedük yaaaa.

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Ali ÖCAY:

İşte gerçek kangal!!!

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500
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