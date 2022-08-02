Evine giden Sivaslı gence sataşan köpekler, hayatının pişmanlığını yaşadı
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir genç, havlayarak köpeklerden kurtulduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Sivaslı olduğunu belirten genç, kangallardan dolayı köpek sesini iyi taklit edebildiğini belirtti.
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Sokakta yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç, saldırıdan kıvrak zekası sayesinde kurtuldu.
HAVLAMAYA BAŞLADI
Köpeklerin üzerine doğru koşmasının ardından çaresiz kalan genç, bu saldırıyı kendisi de köpekler gibi havlayarak savuşturdu. Aynı zamanda bu anları da kayda alarak, kangal köpekleriyle ünlü ilimiz Sivas doğumlu olduğunu belirtti.
ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI
Gencin, köpekten kurtulduğu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.