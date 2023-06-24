Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl'de piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöpleri karıştıran yavru ayıya sokak köpekleri saldırdı. Çöp konteynerinin içinde yiyecek arayan yavru ayı, birçok sokak köpeği tarafından sıkıştırılınca kaçmak zorunda kaldı.

Sokak köpekleri çöp karıştıran yavru ayıya saldırdı

ANKARA - Başkentte mesire alanına inen yavru ayı, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl'de piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöpleri karıştıran yavru ayıya sokak köpekleri saldırdı. Çöp konteynerinin içinde yiyecek arayan yavru ayı, birçok sokak köpeği tarafından sıkıştırılınca kaçmak zorunda kaldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.