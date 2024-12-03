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Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

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Kocaeli Gölcük'te 'Ares' isimli sokak köpeği, daha önce kendisini besleyen Ceyhun Satır'ın dükkanının kapısına pişmiş tavuk budu bıraktı. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kalpleri ısıtacak bir olay meydana geldi. 'Ares' isimli sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanın kapısına bir teşekkür hediyesi bıraktı.

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

Beyaz eşya tamir dükkanı sahibi Ceyhun Satır, dükkanda oturup telefonuyla ilgilendiği sırada kapı önünde bir hareketlenme olduğunun farkına vardı. Satır, kapıya yöneldiğinde yaklaşık 5 senedir beslediği sokak köpeği 'Ares'in ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını gördü. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

"SENİN AKLINA KURBAN OLURUM"

Ares'in yanına giderek başını okşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına Satır, "Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım" dedi.

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDursun Karagöz:

benim sokakta besledigim kedi de ekmek birakiyor kapiya vefa insanlardan kat kat iyiler

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