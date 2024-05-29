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Başıboş köpekler uyutulacak mı? Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin taslak çalışması Meclis'te

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Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak çalışmalarının yapıldığını ve Meclis'e gönderildiğini dile getirdi. Tunç, uyutma formülüne ilişkin ise "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Son yıllarda artan başıboş köpek saldırılarında çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Bu durum kamuoyunda tepki uyandırırken hükümete ise "Önlem" çağrısı yapıldı. Bu kapsamda AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak çalışmanın Meclis'e geldiğini açıkladı.

4 BAKANLIK TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak çalışma için Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak taslak düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

SOKAK KÖPEKLERİNİN UYUTULMASI TARTIŞMASI

Gazetecilerin, sokak köpeklerinin uyutulması konusu hakkında sorulan soruya ise Bakan Tunç, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular." yanıtını verdi.

"YASAL DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞU ÇOK AÇIK"

Hayvanları koruma noktasındaki kararlılıklarını sürdürdüklerini altını çizen Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Hassasiyetimiz devam ediyor. Çocuklara, yaşlılara, saldırıları da önlemek lazım. Bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık." dedi. Denginin iyi koruması gerektiğini de vurgulayan Tunç, "Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan sağlığını tehdit edecek durumları kaldırmak lazım." diye konuştu.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ DİNLENİYOR

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "10 gün daha çalışırız. Toplumun tüm kesimlerini dinliyorum, henüz kesinleşmiş bir düzenleme yok. Bir teklif var çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (6)

Fatih Erdem:

Dostlarımıza ölüm emri vermeden önce Tüm sokak köpekleri kısırlaştırılarak kulaklarına küpe takılarak belirlensin, ölenlerin yerine yenileri gelmeyeceği için her geçen gün azalacaktır böylece sorun çözülecektir, öldürülmeleri insanlık adına kara bir leke olur

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SMMM:

dostunuzada size de !

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ismail bey :

Ya ihraç yada yerinde tüketim yapılmalı....

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Shef :

Bir kesim inadına karşı çıkıyor. fakat bir çözüm sunduklarına da şahit olmadım. Sanırım hiç kimse tamamen kaldırılsın demiyor, diyemez de. Çünkü köpekler de bu hayatın bir parçası, fakat kontrol altına tutulmaları gerekiyor. Bunu tartışmak lazım.

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brtcn :

Belediyelerin yüzde sekseninde barınak yok,kısaca kısırlaştırma uygulanabilr degil bizim cocukluğumuzda 70 li yıllarda hey yaz başı zehirli et ile sayıları azaltılırdı

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SUNSET null:

onlara son söz hakkı verilecek mi?

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