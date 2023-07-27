Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgelerinden biri olan ve coğrafi işaret tescili bulunan Çarşamba Pidesi, sofraları süsleyen vazgeçilmez lezzet olarak yerini alıyor. Pide ustası, pidenin yapılışını ve püf noktalarını anlattı. İlçede birçok noktada Coğrafi İşaretli Çarşamba Pidesi satışı yapılmaktadır.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Coğrafi İşaret Tescilli ' Çarşamba Pidesi'

SAMSUN Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgelerinden biri olan ve coğrafi işaret tescili bulunan Çarşamba Pidesi, sofraları süsleyen vazgeçilmez lezzet olarak yerini alıyor.

Çarşamba ilçesinin bir diğer simgesi Coğrafi İşaret Tescilli Çarşamba Pidesi maharetli ustaların ellerinden geçerek sofraları süsleyen bir lezzet haline geliyor. Pidenin yapılışından bahseden ve pide hazırlığının püf noktalarını anlatan Pide Ustası Oğuzhan Gülşen, "Aşağı yukarı 25 senedir bu işi yapıyorum. Püf noktası unun ve etin kaliteli olmasıdır. Genellikle hayvanın döş eti dediğimiz bölümünü tercih ediyoruz. Pideye lezzetini veren sulu hamur olması ve elde açılması, fırın ateşi veya odun ateşi dediğimiz közden yapılmalı. Çiğ kıyma suyunu hamura salıyor. Özetle ustanın elinin lezzetli olması lazım. Ortalama fırın sıcaklığında 10 dakikada pişmeli. Fakat kapalı pideler diğer pidelere nazaran biraz daha geç pişiyor. Çiğ kıyma olduğu için" dedi. İlçede birçok noktada Coğrafi İşaretli Çarşamba Pidesi satışı yapan işletmeciler, ilçe halkı ve ilçe dışından gelen misafirlerin çokça tercih ettiği bir lezzet olduğunu belirtti.