Siverek'te Gölette Boğulan Genç

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sıcak havadan bunalarak gölete giren Özkan Kantarmış (25), boğuldu. Olay, Siverek ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Özkan Kantarmış, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kantarmış, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren aramaları sonucu Kantarmış'ın cansız bedeni göletten çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Kantarmış'ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.