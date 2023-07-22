Üye Girişi
Haberler

Siverek'te Gölette Boğulan Genç

Yaşam Haberleri

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sıcak havadan bunalarak gölete giren Özkan Kantarmış (25), boğuldu. Olay, Siverek ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Özkan Kantarmış, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kantarmış, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren aramaları sonucu Kantarmış'ın cansız bedeni göletten çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Kantarmış'ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sıcak havadan bunalarak gölete giren Özkan Kantarmış (25), boğuldu.

Olay, Siverek ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Özkan Kantarmış, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kantarmış, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren aramaları sonucu Kantarmış'ın cansız bedeni göletten çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Kantarmış'ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Yaşam

Jandarma İtfaiye Siverek Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title