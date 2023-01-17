Sivaslı çoban, okuduğu içli türküyle dinleyenleri büyüledi

Şehre yaklaşık 180 kilometre mesafede bulunan Gürün ilçesi Güneş köyünde çobanlık yapan 35 yaşındaki Tarık Kara sosyal medyada paylaştığı videolarıyla gündem oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Kırsalda çobanlık yaparken okuduğu içli türkünün videosu, sosyal medyada 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Karşılaştığı ilgi ve sevginin kendisini mutlu ettiğini belirten Kara, ata mesleği olan çobanlıktan vazgeçmeyeceğini ama desteklenirse müzik dünyasına da girebileceğini söyledi.

"BU YETENEĞİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Kara, "Ben 35 yaşındayım. Hayatımı çobanlık yaparak idame ettiriyorum. Çobanlık bizim atadan, dededen gelen mesleğimiz. Türkü söylemeyi ve şarkı söylemeyi seviyorum. Rabbim böyle bir yetenek vermiş, bunu değerlendirmek isterim. Sesimin milyonlara ulaşması beni çok mutlu etti. Beğenip takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel düşünceler ve yorumlar yazıyorlar ki beni çok mutlu ediyorlar. Bu güzel yorumları görünce daha güzel türküler söylemek istiyorum. Dilim döndüğü kadar türkü söylemeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.