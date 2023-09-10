Sivas'ta Plastik Hurdalığındaki Yangında 6 Köpek Yanarak Telef Oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde plastik hurdalığında çıkan yangında, hurdalığı korumak için beslenen 6 köpek yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Garipler Sokakta bulunan plastik hurdalığında meydana geldi. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangında hurda plastikler ve hurdalığı korumak için beslenen köpeklerin bulunduğu kulübe yandı. Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu yangında kulübede bulunan 6 köpek telef olurken 1 köpek canlı olarak kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS