Sivas'ta Kar Yağışı: Kızılelma Köyü Beyaza Büründü
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde etkili olan kar yağışı sonucunda köy beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
SİVAS'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Kentte son günlerde etkili olan soğuk havayla birlikte Koyulhisar ilçesine 44 kilometre uzaklıktaki 1788 rakımlı Kızılelma köyü kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan kar, bölgede 10 santimetreyi buldu. Köydeki çam ağaçlarıyla kaplı orman, beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam