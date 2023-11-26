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Sivas'ta Fırtına Sonucu Çatı Uçtu, 2 Otomobil Hasar Gördü

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Yaşam Haberleri
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Sivas'ta gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtına sonucunda, Ahmet Turangazi Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları 2 otomobilde hasara neden oldu. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Sivas'ta fırtınanın etkisiyle 14 katlı bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı 2 otomobilde hasara neden oldu.

Sivas'ta gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtına hasara neden oldu. Şehir merkezinde bulunan Ahmet Turangazi Mahallesinde 14 katlı bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle uçtu. Zemine çatılan çatı parçaları 2 otomobilde hasana neden oldu. Olayda da yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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