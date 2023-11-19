Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazası: Sürücü yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazada sürücü B.Ç. ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gürün'ün Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. B.Ç. idaresindeki 06 CSJ 745 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada sürücü B.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. B.Ç., ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam