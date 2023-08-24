Şırnak'ta otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak 2 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara müdahale edildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Irak plakalı otomobil, Ballı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Kaynak: AA / Ayhan Babat - Yaşam