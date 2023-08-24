Şırnak'ta otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak 2 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara müdahale edildi.