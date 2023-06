ŞIRNAK'ta 3 Asırdır Devam Eden Kurban Bayramı Geleneği

ŞIRNAK'ın Geçitboyu köyünde, Kurban Bayramlarında 3 asırdır sürdürülen gelenek, bu yıl da devam etti. Bu yıl toplu halde kesilen 35 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvandan elde edilen 1,5 ton et, köydeki 250 eve eşit olarak dağıtıldı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Geçitboyu köyünde, 300 yılı aşkın süredir Kurban Bayramı geleneği sürdürülüyor. Geleneği yıllardır devam ettiren köylüler, her yıl Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir araya gelerek kestikleri kurbanlıkların etlerini, kesen-kesmeyen ayrımı yapmadan köydeki her aileye eşit olarak dağıtıyor. Bu yıl da sürdürülen gelenekle, köy meydanında toplananlar 35 küçükbaş ve 1 de büyükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen 1,5 ton et, gönüllüler tarafından parçalanıp eşit paylar halinde köydeki 250 haneye dağıtıldı.

Kurban etlerinin kesiminde gönüllü çalışan Abulhakim Uğur ise "Bayram birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır. Biz de paylaşmak istiyoruz. Paylaşmak iyidir" ifadelerini kullandı.