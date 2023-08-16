Şırnak Cizre'de Çocuklar Sıcaktan Bunalınca Su Fıskiyeleri Altında Serinledi

Şırnak Cizre ilçesinde 40 derecenin altına düşmeyen sıcaklardan bunalan çocuklar, su fıskiyelerinin altında serinledi.

"Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye'yi terk etmesiyle birlikte başlayan "Basra" sıcakları Cizre ilçesini alev alev yakarken, aşırı sıcaklardan 7'den 70'e herkes etkilenmeye devam ediyor.

İlçede gündüzleri 48 dereceyi bulan hava sıcaklığında çocuklar, Sanat Sokağında bulunan su fıskiyelerinin altına girerek serinlemeye çalıştı. Fıskiyelerden yükselen suların alında duran çocuklar serinlemenin tadını çıkardı.

Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra tarihi mekanlar da boş kaldı. Serinlemek için bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünü sulayarak serinlemeye çalışıyor.

Serinlemek için iş yerinin önünü sulayan esnaf Ümit Karaca, Cizre'nin çok sıcak olduğunu belirterek, "Tek amacımız biraz daha serinlenmek için gördüğünüz gibi iş yerimizin önünde sulama yapıyoruz" dedi. - ŞIRNAK