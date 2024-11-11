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Sıra dışı evlilik teklifi: Kadın, diz çökerek erkek arkadaşına evlenme teklif etti

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Sydney'de genç bir kadının erkek arkadaşına diz çökerek yaptığı evlenme teklifi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sydney Limanı manzaralı seyir terasında gerçekleşen teklif için mekanı çiçekler ve romantik bir masa ile süsleyen kadın, gözleri bağlı erkek arkadaşına sürpriz yaptı. Olay, geleneksel cinsiyet rollerini sorgulatırken, bazı Avustralyalılar teklifin erkekten gelmesi gerektiğini savundu, bazıları ise toplumsal normları yıktığı için kadını destekledi.

Genç bir kadının erkek arkadaşına diz çökerek evlenme teklif ettiği anların görüntüleri, evlilikle ilgili geleneksel cinsiyet rollerini sorgulatan bir tartışmayı başlattı.

Bu sıra dışı evlenme teklifi, 27 Ekim'de, Sydney Limanı'nın nefes kesici manzarasıyla ünlü Kirribilli'deki Copes Seyir Terasında gerçekleşti.

Personalised Proposals & Co'nun Instagram hesabında paylaşılan görüntülerde, kırmızı elbiseli kadın, gözleri bağlı erkek arkadaşını, çiçekler, mumlar ve romantik bir masa ile süslenmiş seyir terasına götürüyor.

Erkek arkadaşı göz bağını çıkardığında, kız arkadaşını elinde açık bir yüzük kutusuyla diz çökmüş halde görünce şaşkına döndü.

Kadın evlenme teklif ettiğinde, erkek eğilip onu öptü.

Kadın hala diz çökmüş vaziyetteyken yüzüğü erkeğin parmağına taktı ve Sydney Limanı üzerinde güneş batarken birkaç kelime daha konuşup sarıldılar.

Ancak kadının bu etkileyici jestine rağmen, birçok Avustralyalı teklifi erkeğin yapması gerektiğini düşünüyor.

Sosyal medyada "Sydney Limanı'nda köpek balığıyla güreşmeyi tercih ederim", "Evi tamamen kulak çubuğuyla temizlemeyi tercih ederim", "Kızım, kalk ayağa ve bizi utandırmayı bırak" gibi yorumlar yapıldı.

Bir başka kullanıcı "Saygılar ama ona yalvarma, eğer ilgileniyorsa ve seni seviyorsa, bunu saygı ve gururla kendisi yapar" derken, bir diğeri "Bundan sonra bebeği o taşıyıp doğursun" diye şaka yaptı.

Ancak birçok Avustralyalı, toplumsal normları yıktığı için kadını savundu.

Bir kişi "Bu kız normları yıkıyor ve herhangi bir erkek bunu takdir eder. Güçlü ve ne istediğini biliyor. Tüm hanımlar not alsın" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı "Bu kadın koşulsuz sevdiği ve uğruna her şeyi yapabileceği birini bulmuş ve teklif etmiş. Umarım bir gün hepiniz hizmet etmeye ve desteklemeye istekli olacağınız ve bu sevgiyi karşılıklı olarak alabileceğiniz birini bulursunuz" diye ekledi.

Teklifin, kişiselleştirilmiş evlilik teklifi şirketinin bir PR çalışması olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Sıra dışı evlilik teklifi: Kadın, diz çökerek erkek arkadaşına evlenme teklif etti

Sıra dışı evlilik teklifi: Kadın, diz çökerek erkek arkadaşına evlenme teklif etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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