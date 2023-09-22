Sinop'un Gerze ilçesinde ahilik geleneği olan cuma günleri pazar esnafı duası gerçekleştirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde ahilik geleneği olan cuma günleri pazar esnafı duası gerçekleştirildi. Pazar yeri mevkisinde İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından yapılan ahilik duasına esnaf katıldı. Esnafın vatandaşlarla hayırlı ve bereketli kazanç için dua ettiği etkinliğe ilçe sakinleri de eşlik etti. Duaya Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Altunel de katıldı.