Sinop'ta Tatil Yapan Genç Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Sinop'a tatil için gelen 28 yaşındaki genç, denize girerken boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

MUSTAFA USTA

Sinop'a Kastamonu'dan ailesiyle tatil için gelen 28 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Sinop'un Akliman sahilinde gerçekleşti. Kastamonu'dan ailesiyle birlikte Sinop'a tatile gelen 28 yaşındaki M.Y, denize girmek istedi. Denize giren M.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumunu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler genci denizden çıkardı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin yaşamını yitirdiği öğrenildi.