Sinop'ta kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta denize giren baba ve oğul akıntıya kapıldı. Baba kurtarılırken, genç henüz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

SİNOP'ta girdiği denizde babasıyla birlikte akıntıya kapılıp, kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı (16) arama çalışmaları sürüyor. Hem denizden hem de havadan süren çalışmalarda, herhangi bir iz bulunamadı.

İstanbul'dan Sinop'a tatile gelip, Akliman Sahili'nde çadır kuran Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, dün saat 13.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra baba ile oğlu, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar bulunamadı. Bekir Mar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, oğlunu bulmak için Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun'dan gelen dalgıçlar çalışma başlattı. Hem denizden hem de havadan bugün de süren çalışmalarda herhangi bir iz bulunamadı.

Öte yandan tedavisinin ardından taburcu olan Bekir Mar, çalışmaları takip etmek için bölgeye geldi. (DHA)