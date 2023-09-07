Sinop'ta Denizde Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'un Akliman sahilinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk ve babası akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Baba kurtarılırken, çocuğun arama çalışmaları hala sürüyor.

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Sinop'un Akliman'da meydana saat 13.00 sıralarında geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sahile giden çocuk bir süre sonra babasıyla birlikte denize girdi. Akıntıya kapılan çocuk ve babası boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba Sinop Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı. Baba, sağlık ekipleri tarafında Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları ise halen devam ediyor. - SİNOP