Sinop'ta Cumhuriyet Bayrak Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sinop'un Ayancık ilçesinde Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Maltepe Mevkisinde vatandaşların katılımıyla Türk bayrakları açılarak gerçekleştirilen yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Yürüyüş, saygı atışının ardından yakılan meşaleler ile sona erdi.
Yürüyüşe ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Yaşam