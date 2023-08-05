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Sinop Ayancık'ta Yaz Kur'an Kurslarına Hacivat ve Karagöz Gösterisi

Yaşam Haberleri

Sinop'un Ayancık ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik Hacivat ve Karagöz gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride büyüklere saygı, yemek adabı, hayvan sevgisi, iftiranın kötülüğü, doğru sözlü olmak ve selamlaşma adabı gibi konular ele alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik "Hacivat ve Karagöz" gösterisi gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde din görevlisi Ömer Faruk Özdemir tarafından kursa katılan öğrencilere yönelik Hacivat ve Karagöz orta oyunu gösterisi hazırlandı. Gösteride büyüklere saygı, yemek adabı, hayvan sevgisi, iftiranın kötülüğü, doğru sözlü olmak ve selamlaşma adabı gibi konular ele alındı.

Akşam namazından sonra gerçekleştirilen gösterinin ilçedeki tüm camilerde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Yaşam

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