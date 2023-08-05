Sinop Ayancık'ta Yaz Kur'an Kurslarına Hacivat ve Karagöz Gösterisi

Sinop'un Ayancık ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik Hacivat ve Karagöz gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride büyüklere saygı, yemek adabı, hayvan sevgisi, iftiranın kötülüğü, doğru sözlü olmak ve selamlaşma adabı gibi konular ele alındı.