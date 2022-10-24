Sınıfta cenaze düzenleyen öğrenciler viral oldu, öğretmenlerinin tepkisi daha bomba

İzmir'deki bir lisede Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinde cenaze töreni canlandırması düzenleyen öğrenciler, sosyal medyada viral oldu. Öğretmenlerinin sınıftaki manzarayı gördükten sonra gülüp, yerine oturması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bazı kişiler ise öğrencileri disiplinsizlikle eleştirdi.

İzmir'de lise öğrencileri, derse gelen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini sınıfta cenaze töreniyle karşıladı.

SELA SESİ AÇTILAR

Sela sesi açan öğrenciler, sıraya yatırdıkları arkadaşlarının önünde saf tuttu. Öğretmenin sınıfa girmesiyle birlikte öğrenciler "Nasıl bilirdiniz, hakkınızı helal ediyor musunuz" dedi. Bu sırada sınıfa giren öğretmenin gülümseyerek yerine oturması da dikkatlerden kaçmadı.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

O anları kayda alan ve sosyal medyada paylaşan liseli öğrencilerin videosu kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.