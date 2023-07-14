Sındırgı'da Sıfır Atık Projesi Sergisi Açıldı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında üretilen el ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı. Kadınların yıl boyunca ürettiği çeşitli el ürünleri Sındırgı Kocahan Çarşı'da sergileniyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında kadınların ellerinde şekillenen ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.
Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi, Bereket Versin Kadın Kooperatifi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme ve Aile Destek Merkezi kurslarına katılan kadınların "sıfır atık" prensibiyle yıl boyunca ürettiği çeşitli el ürünleri Sındırgı Kocahan Çarşı'da sergilenmeye başladı.
Serginin açılışını Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kursiyerler ve vatandaşlar yaptı.???????
Kaynak: AA / Murat Seyman - Yaşam