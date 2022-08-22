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Simitçi çocuğun hareketi Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı! Merhamet böyle bir şey

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde simit satan çocuğun köpeğe simidi bölerek verdiği anlar izleyenleri hüngür hüngür ağlattı.

Simitçi bir çocuğum sokaktaki aç köpeğe simidi bölerek verdiği anlar, izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.

"MERHAMET ÖYLE HER YÜREĞE NASİP OLMAZ"

Video "Merhamet diyorum öyle her yüreğe nasip olmaz. Parayla alınmaz, parayla satılmaz" denilerek paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA OLUMLU YORUM GELDİ

Videoya, "Nedense merhametli, iyi yürekli insanlar hep acı yokluk çekiyor, Yüreği güzel merhametli çocuğum, Merhameti güzel çocuğum ya kurban olayım o güzel yüreğine merhameti verene" şeklinde yorumlar yapıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Simit Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Çocuklarımızı bu hale getirenler , vatandaşımın Gsmh dan aldığı payı bir türlü gerekli seviyeye getiremeyen , çalışanı asgari ücrete mahkum edip alım gücünü düşürenler görmezler mi bunları

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Deniz Özdemir :

Allah böyle güzel insanları cogaltsın gücüne güç katsın , ayağına taş degdirmesin...

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