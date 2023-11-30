Silivri'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskınları

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Melihcan ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Özenç KILIÇ - Uğur Samet AVCI / - SİLİVRİ'de şiddetli yağışın etkisiyle taşan dere yerleşim yerlerinde su baskınlarına sebep oldu. Baskının ardından bugün hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Son durum havadan da görüntülendi.

İstanbul'da dün şiddetli yağış Silivri'de birçok farklı noktada yerleşim alanlarında su baskınına sebep oldu. Semizkumlar Mahallesi'nde dere taşarken, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Altınorak Sitesi'nde de birçok ev su altında kaldı. Silivri Belediyesi ve İski'ye bağlı ekiplerin Altınorak Sitesi'nde su tahliyesi ve gider açma çalışması yaptığı görüldü. Sitede yaşayanlar, yakınında evlerin de bulunduğu Saide Hanım Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklarda geçmiş yıllarda yapılan yol yapım çalışması sırasında yerleştirilen kaldırım taşlarının rögar kapaklarını kapatması dolayısıyla giderlerin tıkalı olduğunu ve bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti. Alandaki bazı evlerin, giriş katlarının ve bahçelerinin su altında kaldığı görüldü. Yapı ve yollarda oluşan hasar dron ile havadan da görüntülendi. Silivri'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan noktalarında denizin renginin de çamur sebebiyle kahverengiye döndüğü görüldü. Ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor.

'SULAR DİREKT BURAYA GELİYOR"

Mümtaz Sonar, 'Dün akşamdan beri yağmur yağmakta, sabaha kadar durmadı. Alipaşa Köyü, Fener Köyü'nden, Kılıçlı Köyü'nde sular direkt buraya gelmekte. Tabi bu noktada, daha yukarıda kanallar olmadığı için sular direkt buraya geliyor. Yazlık evler var, kışın da oturan var, 100 kişi oturan var burada, yaklaşık 100 hane" dedi

'KAPAKLAR YOL TAŞLARININ ALTINDA KALDI"

Raşit Güngör, 'Burası Altınorak Tatil Köyü olarak geçer bu yollar da Büyükşehir'e bağlı yollar. Burada yol yapımında yolu yapan kişiler artık belediye miydi bilmiyoruz. Kaldırım taşlarını dizdiler, rögar kapağı olan yerlere noktalar koydular, belediye buraya gelip o kapakları üste çıkaracak dediler. 'Bu bizim görevimiz değil, biz taş yerleştiririz, İSKİ kapakları yukarı çıkarır dediler.' Biz hayli şey yaptık, buraya ne gelen ne giden oldu. En azından 4-5 yıl oldu bunun üstünden. Kapaklar; yol taşlarının altında kaldı. Fakat tüm sebep bu değil. O kadar su geldi ki, açık olsa da böyle olurdu, dün burası nehir gibi akıyordu" diye konuştu.