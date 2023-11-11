Silivri'de Sağanak Yağış ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı

Silivri'de yaşanan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde dev dalgalar oluştu ve sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, SİLİVRİ'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Silivri'de gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağış ve fırtınadan dolayı bazı vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandığı görüldü. Şiddetli fırtınadan dolayı Mimarsinan dalgakıran mevkiinde dev dalgalar oluştu. Bazı sürücüler de ilerlemekte zorlandı.

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