Silivri'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Hasar Oluştu
Silivri'de bulunan 7 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Silivri'de yangın çıkan 7 katlı bir binanın çatısında hasar oluştu.
Yeni Mahalle Abdulhalik Renda Sokak'taki 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve Silivri Afet Koordinasyon ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Yaşam