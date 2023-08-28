Silivri'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Hasar Oluştu

Silivri'de bulunan 7 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.