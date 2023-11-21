Siirt'te kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç ve sürücüsü, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt'te kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç ve sürücüsü, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Birini mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Yapılan tuzlama ve kumlama sonucunda yol tekrardan trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam