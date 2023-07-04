Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele suyunda serinliyor

Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu Anzele suyunda aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 41 dereceyi gösterirken çocuklarda serinlemek için kentin sembolü olan tarihi Anzele suyuna girdi.

Kentte aşırı sıcaklar baş gösterirken serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Hava sıcaklılarının yükseldiğini belirten Faysal Gezer, çocukları eğlensin diye Anzele suyuna getirdiğini söyledi.

Çok sıcak olduğunu belirten Gezer, "Biraz eğlensin, yüzsünler. Köprünün altında havuza girmek tehlikelidir ama diğer taraflar yasak değil. Çocuklarımızı tek başına göndermiyoruz. Onlarla beraber geliyoruz. Havalar çok sıcak yapacak bir şey yok" dedi.

Hava sıcaklığının yüksek ve normal havuzların paralı olmasından dolayı serinlemek için Anzele suyuna geldiğini aktaran Sidar Kılıç, "Havalar çok sıcak. İnsan sıcaktan bunalıyor, bizde buraya geliyoruz. Diğer havuzlar paralı olduğu için hep buraya geliyoruz. Çok güzel, her boya uygun yüzme yerleri var" diye konuştu.