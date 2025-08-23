Sıcaktan Bitkin Düşen Tilkiye Su Veren Vatandaşın Anları Kamerada

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, sıcaktan etkilenen bir tilkiye su vererek onun su içtiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sıcaktan bitkin düşen tilkinin su içtiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçedeki ormanda dolaşan bir vatandaş, sıcaktan bitkin düşen tilkiyi fark etti. Tilkinin susamış olabileceğini düşünen vatandaş, yanında getirdiği suyu plastik kaba koydu. Tilkinin suyu içtiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tilki suyu içtikten sonra ormana dönerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

