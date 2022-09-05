Sıcakta bunalan kertenkeleye 10 yaşındaki çocuk su içirdi
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Sıcak hava hayvanları da etkiliyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun yanına yaklaşan yavru kertenkeleyi eline alıp şişe kapağıyla su içirmesi kameraya yansıdı.
Savran Köyünde babası ile tarlaya çalışmaya giden Arda Tezerdi (10), tarlada oynadığı sırada yanına yavru bir kertenkele yaklaştı. Yavru kertenkeleyi eline alan küçük çocuk, kertenkelenin susadığını düşünerek şişe kapağıyla kapakla su verdi.
O ANLAR KAMERADA
Kertenkelenin kana kana su içtiği anlar anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Su içtikten sonra küçük Arda'nın yanında bir süre duran kertenkele, daha sonra arazide kayboldu.