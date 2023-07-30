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Sıcak Havada Serinlemek İçin Kumluk Plajı Tercih Edildi

Yaşam Haberleri

SİLİVRİ'de haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 30 dereceye çıkan hava sıcaklığından bunalıp Kumluk Plajı'na akın etti. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelenler denize girerek serinledi.

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için Kumluk Plajı'nı tercih etti. 30 dereceye çıkan hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

İstanbul'un farklı ilçelerinden gelenler Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kumluk plajında denize girerek güneşlendi. Olası boğulma vakalarına karşı plaj girişinde sağlık ve polis ekipleri de hazır bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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