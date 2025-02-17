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Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

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Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak için gül yaprakları döken adam, "14 Şubatmış, sana kim dedi sürpriz yap diye? Topla şunları. Milletin kocası araba alıyor, bilezik alıyor sen gül seriyorsun" diyen eşinin tepkisiyle karşılaştı.

Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen bir adam, evin içine romantik bir atmosfer yaratmak için gül yaprakları serpti. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"SANA KİM DEDİ SÜRPRİZ YAP DİYE"

Kocasının kendisine yaptığı sürprize sert çıkan kadın, "14 Şubatmış, sana kim dedi sürpriz yap diye? Topla şunları! Milletin kocası araba alıyor, bilezik alıyor, sen gül seriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

bilader o sese hergün katlanamam 1,50 boyunda bişeydir zaten Allah kurtarsın kardeş

Yorum Beğen84
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Haber YorumlarıBükücü:

Buna inananlar için elimde az kullanılmış köprü var. Uyguna sayarım size :)))

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Dogru diyor.kadin hakli.bulgur makarnayla hayat gecmez verir bu baskasina..ak surude padisaha secdeye dewam.

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Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıalperen84:

rol yapmayın işiniz gücünüz mü kalmadı

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kesin altın kaplama -))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

hasbinallah veni velvekil

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Bu modeller doyumsuz,araba al jip ister jip al yat ister,şükürsüz olanları ALLAH bildiği gibi yapsın.

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Haber YorumlarıHanifi Şahin:

Allah sabır versin adama

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Haber Yorumlarıw w:

Boşa gitsin bunlara güzellik yaramaz

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Haber YorumlarıBezgin ABİ:

yol yakınken dön kardeş yoksa geçmez bu hayat

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