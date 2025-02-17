Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen bir adam, evin içine romantik bir atmosfer yaratmak için gül yaprakları serpti. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"SANA KİM DEDİ SÜRPRİZ YAP DİYE"

Kocasının kendisine yaptığı sürprize sert çıkan kadın, "14 Şubatmış, sana kim dedi sürpriz yap diye? Topla şunları! Milletin kocası araba alıyor, bilezik alıyor, sen gül seriyorsun" diyerek tepki gösterdi.