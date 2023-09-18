Serik'te bekçiler yavru kediyi otomobilden kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil içine giren yavru kediyi bekçiler kurtardı. Yavru kedinin çıkartılmasına mutlu olduklarını belirten Salih Yılmaz, 'Evden duyuluyordu sesi. Geldik baktık arabanın içine girmiş. Sonra bekçilere haber verdik. Yavru olduğu için çıkarması biraz zor oldu. Korkmuş biraz, çıkarınca mutlu olduk. Çünkü kedileri seviyoruz' şeklinde konuştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil içine giren yavru kediyi bekçiler kurtardı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Oturduğu evden yavru kedi sesi duyan Salih Yılmaz, yavru kedinin kurtarılması için bekçilerden yardım istedi. Bunun üzerine otomobil sahibi Mehmet D. telefonla aranarak durum hakkında bilgi verildi. Araç sahibinin gelerek otomobili açmasıyla başlayan operasyon yavru kedi çıkarılmasıyla sona erdi. Özgürlüğüne kavuşan yavru kedi daha sonra gözlerden kaybolurken, vatandaşlar, yavru kediyi kurtaran bekçilere teşekkür etti.

Yavru kedinin çıkartılmasına mutlu olduklarını belirten Salih Yılmaz, "Evden duyuluyordu sesi. Geldik baktık arabanın içine girmiş. Sonra bekçilere haber verdik. Yavru olduğu için çıkarması biraz zor oldu. Korkmuş biraz, çıkarınca mutlu olduk. Çünkü kedileri seviyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA