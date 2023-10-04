Haberler ›› Yaşam ›› Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Tekeli ilkokulu öğrencileri ve Belediye Başkanı Enver Aputkan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette, kedi ve köpekleri mama ile beslediler. Belediye Başkanı Aputkan, gazetecilere, merkezin geçen yıl ilçedeki sokak hayvanlarının tedavilerini, bakım ve rehabilite işlemlerinin yapılması amacıyla açıldığını kaydetti.