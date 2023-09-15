Şemikler Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etmek için hemşehrilerini davet etti. Park, doğayla iç içe olma imkanı sunuyor ve her yaş grubundan insanın ilgisini çekiyor.

Şemikler Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaz güneşi hala üzerimizdeyken hemşehrilerimizi Şemikler Doğal Yaşam Parkımıza, keyifli bir hafta sonu geçirmeye bekliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi faaliyetlerine devam ediyor. Yıllarca bakımsız bırakılmış Şemikler Vadisi, canlıların doğal yaşam alanları korunarak bir doğal yaşam parkına dönüştürülmüştü. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören, içerisinde ağaç evler, oturulacak çardaklar, gemi temalı ahşap oyun alanı, spor aletlerinin bulunduğu üç adet doğayla uyumlu ahşap oyun alanı, macera parkuru, üç adet orman evi, su değirmeni, dere üstünde beş adet köprü, şelale ve yürüyüş yolu bulunan park, Denizlililerin şehir stresinden ve gürültüsünden uzak ve doğayla iç içe olmasını sağlıyor.

"YEDİDEN YETMİŞE HERKES BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Merkezefendi'yi daha yaşanabilir daha güzel bir hale getirmek için özveriyle çalıştıklarını belirten Doğan, "Açıldığı ilk günden bu yana Şemikler Doğal Yaşam Parkımızda hemşehrilerimiz keyifli ve huzurlu vakit geçiriyor. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği parkımız, yaz güneşi hala üzerimizdeyken hemşehrilerimizi bekliyor" diye konuştu.