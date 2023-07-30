Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii'nde 41 yıl boyunca müezzin olarak görev yapan emekli imam Nadi Ersoy, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ersoy'un beyaz giyim tarzı, uzun saçları, bisikleti ve renkli kişiliği ile sevildiği biliniyor.

Selimiye Camii'nin 41 yıllık müezzini son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii'nde 41 yıl boyunca müezzin olarak görev yapan giyimi, uzun saçları, beyaz takım elbisesi ve bisikleti ile dikkatleri üzerine çeken emekli imam Nadi Ersoy sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurladı.

Edirne'de Selimiye Cami'nin giyimi, uzun saçları, beyaz takım elbisesi ve bisikleti ile dikkatleri çeken emekli imamlarından beyaz giyim tarzı, uzun saçları, kendisi ile özdeşmiş olan bisikleti, motosikleti ile samimi sohbetinden renkli kişiliği ile sevilirdi. Selimiye Camii'nin emekli müezzini 83 yaşındaki Nadi Ersoy tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirmiş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Ersoy, 41 yıl boyunca görev yaptığı Selimiye Camii'nde kılınan öğle namazının sonra kılınan cenaze namazıyla sevenlerinin gözyaşları arasında doğduğu köy olan Avarız köyünde defin edildi.