Sele kapılan zihinsel engelli kadın ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Abdal Çayı yakınlarında kaybolduğu ihbarı üzerine aranan zihinsel engelli kadın, aramalar sonucunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi, Aşağı Musalla Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkan Yılmaz isimli zihinsel engelli kadın, yakınları tarafından ikametinde bulunamaması üzerine kayıp ihbarı yapıldı. Son olarak Abdal Çayı yakınlarında görüldüğü ifadelerinin söylenmesi üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Timleri, iz takip ve kadavra köpek timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede vatandaşlarla birlikte kayıp şahsı aramaya koyuldu. Arama çalışmalarının neticesinde 45 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın cansız bedenine Gülören Mahallesi yakınlarında ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.