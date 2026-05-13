Güvenlik görevlisi sel sularına kapılan kediyi kurtardı

SAMSUN'un Havza ilçesinde belediyede güvenlik görevlisi olan Selçuk Bekdemir'in sel sularına kapılan kediyi kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Samsun'un Havza ilçesinde etkisini artıran sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan bir ked sürüklenmeye başladı. Havza Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Selçuk Bekdemir, akıntıyla sürüklenen kediyi fark edince pantolonunu sıvayıp, suya girdi. Bekdemir, kendisine doğru sürüklenen kediyi yakalayarak sudan çıkardı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

