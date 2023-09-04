Sel suları kamyonu sürükledi, panik anları kameralara yansıdı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak yağışın neden olduğu sel suları, Kahveci köyünde bir kamyonu sürükledi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, sel suları ekili arazileri ve bazı evleri de vurdu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun bölgede incelemelerde bulundu.

Sel suları kamyonu böyle sürükledi

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kahveci köyünde sel sularının kamyonu sürüklediği anlar kameralarca kaydedilirken panik anları da görüntülere yansıdı.

Akşam saatlerinde şehirde etkili olan kuvvetli sağanak yağış Bünyan ilçesinde sele neden oldu. İlçeye bağlı Kahveci köyünde sel suları kamyonu sürüklerken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sel suları ekili arazileri de vururken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da bölgeye giderek bilgi alırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.