Sel felaketinde hayatını kaybedenler toprağa verildi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay toprağa verildi. Cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay toprağa verildi.

Öğle namazını müteakip Demirçay Mahallesi'nde gerçekleşen cenaze törenine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AFAD Başkanı Okay Memiş, Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan başta olmak üzere mahalle muhtarları, çok sayıda kurumun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

"Gözyaşları arasında toprağa verildiler"

54 yaşında hayatını kaybeden Hacer Alptekin için ilk olarak evinin önünde helallik istendi. Bu anda yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlendi. Feryatlar yükseldi. Cenazeler gözyaşları içinde camiye getirilirken, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandılar.

Diğer taraftan, akıntıya kapılıp kaybolan Ali Alptekin için İl Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, Anda, Akut, JAK, Su Altı Arama Timleri ve çok sayıda ekiplerin yanı sıra mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları halen devam ediyor. - AYDIN