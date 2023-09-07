Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Emekli Öğretmenin Cenazesi Defnedilmek Üzere Denizli'ye Gönderildi

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda, emekli sosyal bilgiler öğretmeni Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'daki evine getirildi. Evin önünde Raile Şimşek için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şimşek'in ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi defnedilmek üzere Denizli'ye doğru yola çıktı. Raile Şimşek'in annesi Fadime Baş ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Selde kaybolan Raile Şimşek'in eşi Ahmet Baki Şimşek'in de cansız bedeni bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam