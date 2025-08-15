Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı.

Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda düzenlenen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan Elif Nur Halisdemir'e diploması, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.

ELİF NUR'A AYRI BİR PARANTEZ AÇILDI

Üniversitenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o paylaşım;