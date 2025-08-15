Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak teğmenlik diplomasını Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda düzenlenen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan Elif Nur Halisdemir'e diploması, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.

Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

ELİF NUR'A AYRI BİR PARANTEZ AÇILDI

Üniversitenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o paylaşım;

Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.