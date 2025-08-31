Şavşat'ta Mahsur Kalan İnek 12 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan inek, mahsur kaldığı yerden AFAD ekiplerinin 12 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Şavşat ilçesi Karaköy'de oturan Sinan Çelik'e ait inek, dün öğle saatlerinde otladığı sırada sarp kayalıklardan düşerek, yaralandı. İneğin ulaşılamaz bir noktada mahsur kaldığını fark eden hayvan sahibi ve çevredekiler, kendi çabalarıyla ineği kurtarmaya çalıştı. İneği çıkaramayan Çelik, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan inek, ekipler tarafından 12 saatlik bir operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.