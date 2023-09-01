Şarkışla'da Muhsin Yazıcıoğlu anısına dev Türk bayrağı yapıldı

Şehit lider anısına bin 800 rakıma 700 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı yaptılar

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına bin 800 rakımlı tepeye 700 metrekare büyüklüğünde bayrak yapıldı.

Sivas Valiliği, Şarkışla Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Elmalı köyünün tepesine Türk Bayrağı yapmak için el ele verdi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla köyün bin 800 rakımlı tepesine kaldırım taşından 700 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı yapıldı. Bayrağın tamamlanmasıyla açılış programı düzenlendi. Bayrağın açılış programına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tolga Ünal Katı, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Şarkışla Belediye Başkanı Vekili Hanife Metin, Büyük Birlik Partisi İl Meclis Üyesi Orhan Tamer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından yapılan duanın ardından bayrağın açılışı gerçekleştirildi.

"700 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı inşa ettik"

Açılışta konuşan İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu anısına 700 metrekare büyüklüğünde bayrak inşa ettiklerinden bahsederek, "Burası Elmalı Köyü, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun köyü. 1800 rakımdayız, buraya 700 metrekare büyüklüğünde bir Türk bayrağı inşa ettik. Bu bayrağın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu bayrağın korunması ve ileride de bir seyir terası haline getirilmesini arzuluyoruz. Seyir terasına ışıklandırma da yapmayı düşünüyoruz. Işıklandırma sayesinde Sivas karayolu üzerinden herkes görebilecek" dedi.