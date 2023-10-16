Sarıyer Kilyos'ta Kumaş Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkiinde seyir halindeki kumaş yüklü tırda yangın çıktı. Şoför çekiciyi dorseden ayırıp kurtarırken dorse kül oldu. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkii Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şoför Hasan Çakar, Bursa'dan yüklediği kumaşları Hollanda'ya götürmek üzere yola çıktı. Seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden Çakar, tırı yol kenarına çekti. Bu sırada dorseden alevler yükselmeye başladı. Bir anda çekiciyi dorseden ayıran şoför çekiciyi yanmaktan kurtarırken, dorse yanarak kül oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çabalar sonucu tırı söndürürken, trafikte yoğunluğu oluştu. Tırın olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL