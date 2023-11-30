Sarıyer'de Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Yola Düştü

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'de yamaçtan kopan kaya parçaları toprakla beraber kayarak yola düştü. Olayda yaralanan olmazken yol trafiğe kapatıldı.

Yeni Mahalle Karakütük Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında, günlerdir etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları yola düştü. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya parçalarının düştüğü yolda şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen iş makineleriyle kaya parçaları ve toprak kaldırıldı. Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.