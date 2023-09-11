Sarıyer'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

SARIYER'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda, saat 18.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Ormanlık alandaki yangın, cep telefonu kameralarına da yansıdı.